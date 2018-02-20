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Новости. Политика
15:42, 20 Февраля 2018

На рабочей группе в парламенте Карелии принято решение по "детям войны"

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Депутаты и общественники поддержали инициативу карельских коммунистов.

Сегодня, 20 февраля, в Законодательном собрании республики состоялось заседание рабочей группы, посвященное Закону о "детях войны". Итогом встречи, на которой присутствовали не только депутаты, но и многочисленные общественники, станет предварительное рассмотрение законопроекта о статусе детей войны 13 марта на комитете по социальной политике и здравоохранению в ЗС РК.

- Если законопроект будет одобрен, а я полагаю, что это произойдет, то мы отправим его на подписание главе республики, а затем на рассмотрение парламентской сессии в марте. Таким образом, можно считать, что дело сдвинулось с мертвой точки, - рассказала депутат Законодательного собрания Карелии от фракции КПРФ Татьяна Богданова.

По ее словам, проект также может отправиться на рассмотрение в Минфин России, который даст заключение о финансовых обязательствах по нему бюджета Карелии.

- Однако речи о материальном подкреплении пока не идет, - отметила Татьяна Богданова. – В данный момент мы говорим лишь об определении статуса "дети войны", а также о приобретении специальных свидетельств, подтверждающих этот статус. Две городские типографии готовы изготовить такие свидетельства, их стоимость составит от 2 до 10 рублей. Однако по закону такой заказ должен быть вынесен на конкурс, в котором смогут поучаствовать другие типографии.

Напомним, весной прошлого года коммунисты Карелии разработали и внесли на утверждение Законодательного собрания проект регионального закона "О детях войны", таким образом выполнив свое главное обещание, данное избирателям в ходе предвыборной кампании 2016 года. На первом этапе на уровне республики предлагается узаконить сам статус этой категории граждан, родившихся в период с 1928 по сентябрь 1945 года (а их в Карелии около 50 тысяч). По словам лидера карельских коммунистов, депутата ЗС Евгения Ульянова, законопроект был "задвинут в сторонку", в поддержку закона проводились митинги, однако дело сдвинулось с мертвой точки только сейчас.

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Комментарии

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Zim
2018-02-20 18:03:50
А дети перестройки, дети застоя, дети большошо террора получат свой закон, свой статус? Чьи еще будут дети?
насмешница
2018-02-20 16:38:59
Минфин России даст заключение о финансовых обязательствах в размере 100 тыс. (каждому по бумажке за 2 руб). Все при деле.
кир
2018-02-20 16:10:36
Никаких "детей войны" не должно быть в принципе. Дешёвый пиар.
Савва
2018-02-20 16:23:47
кир, так может и войны не было, раз нет "детей войны", а?
кир
2018-02-20 17:38:07
Савва, я про звание, а ты про что?
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