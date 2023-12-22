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На реконструкцию Лососинского шоссе федеральный центр потратил около 1 млрд рублей

Новости. Общество
14:00, 25 Декабря 2023
фото: © karelia.news

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Глава Минстроя Виктор Россыпнов рассказал нам о результатах работы в Карелии федеральной программы «Стимул».

По словам министра строительства, ЖКХ и энергетики республики, в Карелии действует программы федерального Минстроя под названием «Стимул». 

«Программа очень важная, как следует из названия, она стимулирует строительство жилья. Федеральный центр выделяет средства на обустройство дорог, прокладку коммуникаций, то есть создает все необходимые условия для строительства новых „квадратов“ жилья. Например, по этой программе в петрозаводском районе Древлянка построена абсолютно новая улица Оборонная. За счет этой же программы введено в эксплуатацию расширенное Лососинское шоссе. Только на этот проект республика получила не менее миллиарда рублей», — заявил министр.

Кроме того, в рамках этой программы республика получила 162 млн рублей на строительство дороги в Костомукше. 

«Дорога строится вместе со всеми сопутствующими коммунальными сетями, — отметил Россыпнов. — А вдоль нее администрация города выделила несколько десятков земельных участков для застройки. В основном, для многодетных семей. То есть, государство создает  условия для того, чтобы территории застраивались с уже имеющимися, и весьма дорогостоящими инженерными сетями. Это реальный стимул развития наших населенных пунктов».

Напомним, трассу в городе горняков обустраивают между улицами Интернациональная и Калевала.

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