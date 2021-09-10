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На ремонт школ в Сегежском районе Карелии выделено 100 млн рублей

Новости. Экономика
15:23, 16 Сентября 2021
фото: © Управление пресс-службы Главы Республики Карелия

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Средства на развитие сферы образования Карелия получила из бюджета Москвы в июне этого года.

Во время рабочей поездки в Сегежский район глава Карелии Артур Парфенчиков посетил школу №5. На этом объекте, а также в других школах города завершаются масштабные ремонты, основные работы уже завершены.

В этом году в школе отремонтирована кровля на сумму более 7,5 млн рублей, проведены работы по внутренней отделке помещений входной группы на сумму порядка 2,7 млн рублей, замене светильников на сумму более 1,3 млн рублей. Проводятся работы по замене окон на 3,5 млн руб. В спортзале они уже поменяны. В прошлом году пищеблок школы был оснащен современным оборудованием.

Основные ремонтные работы в остальных школах Сегежи будут завершены до конца сентября, что позволит создать комфортные условия для обучения детей.

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