На Рождество в Карелию придет оттепель

О погоде на 7 января в Карелии рассказали синоптики карельского Гидрометцентра.

Так, 7 января в Петрозаводске будет облачная с прояснениями погода. Ночью пройдет небольшой снег, днем мокрый снег, слабая метель. На дорогах гололедица.

Ветер юго-западный, западный умеренный, днем порывистый.

Ночная температура составит -7, -9 градусов, днем потеплеет до 0, -2.

В районах Карелии также будет облачно с прояснениями. Ночью пройдет небольшой, по северу местами умеренный снег, днем в большинстве районов мокрый снег, местами небольшой, в отдельных районах метель.

По западным и центральным районам местами гололед. На дорогах снежные заносы.

Ветер западный, юго-западный умеренный, днем порывистый.

Ночью ожидается -4, -9 градусов, местами похолодает до -13, днем столбик термометра поднимется до -4, +1.