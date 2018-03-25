На рынке труда появилась вакансия "надсмотрщика" за роботами

Несколько технологических компаний ввели вакансию "надсмотрщик за роботами".

Объявление о поиске таких людей уже разместили Robby, Marble и британская компания, специализирующаяся на сфере доставки, — Starship Technologies, передают "Известия".

Отмечается, что в обязанности представителей еще пока редкой профессии будет входить наблюдение за роботами и перевозка их со складов в зоны доставки, так как пока сами ориентироваться на улицах роботы не научились. Также многие люди не всегда спокойно и адекватно реагируют, увидев на улице робота-доставщика.

Компании указывают, что ищут техников, наблюдателей и экспертов по операциям. Журналисты уже окрестили новую профессию "роботоняней".

"Несмотря на то, насколько хорошо робот справляется с навигацией в какой-то конкретной среде, всегда могут возникнуть проблемы. Нам нужен был способ как-то это отслеживать", — пояснил глава компании Aethon, создавшей робота для перевозки расходных материалов, Алдо Зини.