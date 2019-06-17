На сэкономленные средства в Петрозаводске будут отремонтированы ещё три дороги

До первого октября планируется провести работы на Шуйском шоссе, улице Университетской и участке Антикайнена.

На территории Петрозаводска продолжается реализация национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги". Порядка 70 млн рублей удалось сэкономить при первоочередной закупке на ремонт 15 дорог и четырёх тротуаров, работы на которых проводятся в данный момент.

Управлением городского хозяйства и транспорта была оперативно подготовлена смета на ремонт ещё трёх петрозаводских дорог. В список на реставрацию вошли улица Университетская и Шуйское шоссе, а также участок улицы Антикайнена от проспекта Ленина до улицы Мерецкова. По словам начальника управления городского хозяйства и транспорта Андрея Бекелева, в середине июля состоится аукцион на право выполнения работ, а до первого октября ремонт будет завершён.

Напомним, прямо сейчас в рамках реализации национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" специалистами ЗАО "АБЗ-Дорстрой" продолжаются работы по восстановлению улиц Красноармейской и Шотмана, а также площади Гагарина. Помимо этого, ведётся ремонт тротуаров на улице Пушкинской и улице Шотмана.