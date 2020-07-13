На севере Карелии открыли онкологический центр

На базе межрайонной больницы №1 в Костомукше открыт центр амбулаторной онкологической помощи, сообщил глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков.

Михаил Охлопков отмечает, что в Карелии сохраняются высокие показатели заболеваемости и смертности, связанные с онкологическими патологиями. Но при этом специализированная онкологическая помощь сосредоточена только в Петрозаводске. Вследствие этого ограничена возможность диагностики и лечения, возникают очереди, страдают люди, имеющие онкологические заболевания. Нельзя не принимать в расчет и проблемы с транспортным сообщением.

"Мы меняем существующий порядок, создавая для людей, столкнувшихся с этим диагнозом, центры на местах, - сказал Охлопков. - Сегодня прошло торжественное открытие первого в республике центра амбулаторной онкологической помощи на базе Межрайонной больницы №1 в Костомукше".

Органы местного самоуправления выделили под цкентр площади, которые ранее занимала муниципальная аптека. В помещениях проведен ремонт, установлены маммограф, УЗИ-аппарат и другое медицинское оборудование. Нам удалось также организовать в центре свою гистологическую лабораторию. На покупку медицинского оборудования для центра и лаборатории Минздравом Карелии направлено 25 млн рублей. С февраля в больнице работает молодой специалист из Москвы - врач онколог, которая назначена на должность заведующей онкоцентра.

Жители Костомукшского городского округа, а затем и близлежащих северных районов по направлению лечащего врача смогут пройти полноценное обследование в онкологическом центре без выезда в Петрозаводск, а также получить необходимое лечение по рекомендации врача онколога.

Главные задачи центра - ранняя диагностика онкологических заболеваний и приближение специализированной медицинской помощи к месту жительства пациента. С начала года химиотерапия в Костомукше уже проведена 60 гражданам.

"Меня порадовало, что молодая заведующая уже умеет самостоятельно делать под контролем УЗИ в режиме реального времени прецезиозно игольную биопсию щитовидной, молочной и предстательной желез. Все необходимое оборудование, датчики и расходные материалы для этого есть, - сказал глава Минздрава Карелии Охлопков. - Открытие центра потребовало огромного труда, мы сделали это, несмотря на ситуацию с ковид. Результатам радуются как пациенты, так и медицинские работники, хорошо понимающие, как непросто сохранить качество жизни при онкологическом диагнозе".

Михаил Охлопков поблагодарил главного врача Евгения Шубина и команду специалистов больницы за профессионализм и ответственность и пожелал им, чтобы не притуплялись чуткость, человечность и сострадание в работе с пациентами, оказавшимися в трудной жизненной ситуации. Это самое главное.

Огромная благодарность также руководитель Минздрава выразил и главе Карелии Артуру Парфенчикову, председателю правительства Александру Чепику, министру финансов Елене Антошиной за поддержку региональной составляющей национального проекта "Здравоохранение", депутатам совета Костомукшского городского округа - за личный вклад в работу по внедрению важных для жителей республики изменений.

Всего в республике до 2023 года планируется создать шесть центров амбулаторной онкологической помощи, они будут открыты также в Сегеже, Сортавале и Петрозаводске.