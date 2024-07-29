На севере Карелии предлагают заменить отсутствующие магазины на автолавки

Предприниматели могут воспользоваться местом для торговли на законных основаниях.

Власти Сегежского района предлагают предпринимателям заменить отсутствующие в районе улицы Кирова мазагизы автолавками. Об этом рассказали сотрудники местной администрации в официальном госпаблике.

«Администрация предлагает вам рассмотреть возможность организации торговли в указанном районе», — обратились специалисты.



О своем желании можно сообщить на электронную почту: econ5@segadmin.onego.ru или по телефону 8-921-528-53-09.