На севере Карелии строители разломали единственный мост, связывающий поселок с внешним миром, и ушли (ФОТО)

Жители поселка Хвойный в Беломорском районе оказались отрезанными от внешнего мира из-за разобранного строителями единственного моста.

В редакцию «Столицы на Онего» обратилась жительница Карелии, которая сообщила, что в поселке Хвойный Беломорского района подрядчик разрушил единственный мост и ушел.

«В поселке Хвойный было принято решение строить новый мост. Только старый разобрали - и "воз и ныне там". Вода в реке поднимается. У людей это единственный путь с внешним миром, ни в больницу, ни в магазин попасть они не смогут. Просим помощи!» - написала автор обращения.

В паблике газеты «Беломорская трибуна» также был поднят вопрос о разрушении моста в поселке Хвойный.

Газета процитировала слова подрядчика по ситуации: «Срок строительства по контракту закончился 30 апреля, мы не успели по ряду причин, в том числе объективных, от нас не зависящих. План сейчас такой: завтра на объект приедет техника и рабочие, укрепят временный мост, чтобы был проезд. После продолжим работы. Реальный срок окончания работ конец июня. Основные и, наверное, самые трудоемкие работы – забивка свай (основания будущего моста) сделаны. Были опасения, что не забьем из-за очень каменистого дна. Остальные работы на поверхности, с ними проще, поэтому всё сделаем».