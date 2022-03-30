На севере Карелии заблокировали сайт, где продавались приборы, изменяющие показания счетчиков

По иску прокуратуры Калевальского района заблокированы сайты, содержащие запрещенную к распространению информацию, сообщили в надзорном ведомстве.

По результатам проверки прокуратуры Калевальского района в интернете был выявлен сайт, на котором гражданам предлагалось купить приборы учета коммунальных ресурсов, оборудованные пультами дистанционного управления, и неодимовые магниты, используемые для уменьшения показаний счетчиков.

В связи с тем, что нахождение в открытом доступе данной информации способствует совершению противоправных действий, прокурор района обратился в суд с иском о признании указанной информации запрещённой к распространению.

Исковые требования судом удовлетворены, доступ к сайту в настоящее время заблокирован.