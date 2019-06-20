На Сямозере хотят построить курорт стоимостью 2 млрд рублей

Фонд госимущества республики разместил информацию о привлечении инвесторов для создания современного курорта европейского уровня с объемом инвестиций 2 млрд рублей.

На сайте Фонда размещена информация о продаже зданий и земельного участка на берегу Сямозеро. Площадь земли - 68 431 кв. метр. Категория участка: земли особо охраняемых территорий и объектов. Объект разрешено использовать под базу отдыха.

Стоимость земельно-имущественного комплекса – 128,4 млн рублей, сообщают "Вести Карелии".

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