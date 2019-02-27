На сколько повысятся пенсии в Карелии после перерасчета по новым правилам

Карельское отделения Пенсионного фонда разъяснило, как повлияет новая методика индексации пенсий на размер выплат пенсионерам в Карелии.

Изменения касаются граждан, у которых размер назначенных пенсий не превышает уровня прожиточного минимума.

По старой методике с 1 января 2019 года пенсия увеличена на 7,05%, или на 599 рублей, и составляет 9099 рублей.

Однако реальное повышение выплат при этом составило не 599 рублей, а 253 рубля: 8846 рублей + 253 рубля = 9099 рублей.

Подробности читайте в материале интернет-газеты "Вести Карелии".