На сколько повысятся пенсии в Карелии после перерасчета по новым правилам

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Карельское отделения Пенсионного фонда разъяснило, как повлияет новая методика индексации пенсий на размер выплат пенсионерам в Карелии.
Изменения касаются граждан, у которых размер назначенных пенсий не превышает уровня прожиточного минимума.
По старой методике с 1 января 2019 года пенсия увеличена на 7,05%, или на 599 рублей, и составляет 9099 рублей.
Однако реальное повышение выплат при этом составило не 599 рублей, а 253 рубля: 8846 рублей + 253 рубля = 9099 рублей.
Подробности читайте в материале интернет-газеты "Вести Карелии".
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