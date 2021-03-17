На сколько вырос размер прибавки к пенсии за стаж работы на селе: разъяснения ОПФР по Карелии

С 1 января 2021 года прибавка к пенсии сельским труженикам составляет 1511,12 рублей.

Это следует из расчетов, сделанных карельским отделением Пенсионного фонда.

С января на 25% выросла фиксированная выплата к страховой пенсии по старости или по инвалидности сельским труженикам.

"В 2021 году базовая ставка фиксированной выплаты к страховой пенсии установлена в размере 6044 рублей 48 копеек, таким образом, повышение на 25 % составляет 1511 руб. 12 копеек", - пояснили в ОПФР.

Подробнее об условиях выплат читайте в интернет-газете "Вести Карелии".