На спектакли в Музыкальный театр Карелии можно будет купить билеты за полцены

В среду Музыкальный театр Карелии будет продавать билеты на оперу и балет с 50% скидкой, сообщили в пресс-службе театра.

Только один день билеты со скидкой в 50% будут продаваться как в кассе, так и на сайте театра, в специальных приложениях в группе "ВКонтакте" и в Facebook.

В Международный День театра, 27 марта, Музыкальный театр Карелии присоединится к акции, которую проводят многие российские и зарубежные площадки. В течение 24 часов приобрести билеты на спектакли театра можно будет за половину их обычной стоимости.

Онлайн продажа откроется с 00.00 часов 27 марта, касса театра будет работать с 11 до 20 часов. Для покупки билета по спецпредложению в интернете необходимо будет ввести промокод "Деньтеатра". Предложение о скидке действует только один день. Билеты, купленные по акции, не подлежат обмену и возврату.

В весенней афише Музыкального театра 21 спектакль.