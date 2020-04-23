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На свалке под Петрозаводском выделили участок для масок, выброшенных в общий контейнер

Новости. Общество
10:32, 24 Апреля 2020
фото: © Столица на Онего
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В Минприроды Карелии рассказали, как правильно утилизировать медицинские маски.

Перед тем, как выбросить использованную одноразовую медицинскую маску в контейнер, поместите её в полиэтиленовый пакет и плотно завяжите, сообщается в паблике "Коронавирус. Оперштаб Карелии".

Одноразовые медицинские маски, помещенные в пакет, можно выбрасывать в обычный мусорный контейнер вместе с остальными отходами.

"В целях предупреждения распространения коронавирусной инфекции операторами по вывозу ТКО предпринимаются специальные меры защиты. На период ограничений, связанных с эпидемией коронавируса, на специальном объекте размещения отходов в Орзеге выделен отдельный изолированный участок для размещения отходов", – пишут в паблике.

В медицинских учреждениях использованные одноразовые маски утилизируются по отдельной схеме: как эпидемиологически опасные отходы класса Б.

Напомним, число заболевших коронавирусом в Карелии на 24 апреля выросло до 42.

 

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Комментарии

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