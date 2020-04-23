Число заболевших коронавирусом в Карелии выросло до 42

Еще у пяти человек в Карелии за сутки выявлена коронавирусная инфекция.

В паблике правительства Карелии появилась оперативная сводка по ситуации с коронавирусной инфекцией в Карелии на 24 апреля.

Так, за сутки еще у пяти человек выявлен коронавирус, в результате общее число заболевших коронавирусной инфекцией в Карелии составило 42.

Все пять новых случаев короновирусной инфекции подтверждены у жителей Петрозаводска: это двое мужчин (62 года и 44 года) и 3 женщины (66 лет, 54 года и 29 лет).

Всего проведено исследований на коронавирус 10658 (+530 за сутки).

На самокарантине находятся 1997 человек, и за прошедшие сутки это число не изменилось.

В местах обсервации пребывают 28 человек, контактировавших с заболевшими коронавирусом.