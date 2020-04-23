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Число заболевших коронавирусом в Карелии выросло до 42

Новости. Общество
09:15, 24 Апреля 2020
фото: © страница вконтакте Михаила Охлопкова
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Еще у пяти человек в Карелии за сутки выявлена коронавирусная инфекция.

В паблике правительства Карелии появилась оперативная сводка по ситуации с коронавирусной инфекцией в Карелии на 24 апреля.

Так, за сутки еще у пяти человек выявлен коронавирус, в результате общее число заболевших коронавирусной инфекцией в Карелии составило 42.

Все пять новых случаев короновирусной инфекции подтверждены у жителей Петрозаводска: это двое мужчин (62 года и 44 года) и 3 женщины (66 лет, 54 года и 29 лет).

Всего проведено исследований на коронавирус 10658 (+530 за сутки).

На самокарантине находятся 1997 человек, и за прошедшие сутки это число не изменилось.

В местах обсервации пребывают 28 человек, контактировавших с заболевшими коронавирусом.

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Комментарии

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Изя
2020-04-24 10:39:37
Кто ж тут постоянно бредит и разжигает у населения пандемию страха ??? Высокий чинуша , не иначе ((((((((((((((((( :)
Земляк
2020-04-24 10:13:37
Действительно, пора перейти от слов и уговоров, наконец к делу!!! Все разъясняем, уговариваем, и даже пытаемся пугать..., что мло нельзя ходить и гулять в период карантина, самоизоляции в связи с пандемией короновируса..., но "народ" чхать хотел и кашлять тоже на все окружающее... и даже получившие предписание от врачей сидеть и не распространять.... тоже хотят чхать и кашлять на всех... А что, им же дома скучно... Так вот пора от слов и уговоров перейти к делу, и требовать от ГУЛЯЮЩИХ И НАРУШАЮЩИХ ПОДПИСКУ (!), что в случае их заболевания короновирусом, все расходы на лечение их от болезни и даже захоронение , они берут на сувой счет!!! Не зап счет налогоплательщика России и бюджетных средств, а именно за счет виновного этого "торжества" недисциплинированности и самодурства...!
Гость
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