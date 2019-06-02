На трассе "Кола" после столкновения на встречке один человек погиб, двое попали в больницу

Смертельное ДТП произошло сегодня днем на 186 километре трассы "Кола" в Лодейнопольском районе Ленобласти.

По сообщению 47news, автомобиль "Грейт Волл" выехал на встречную полосу и задел "Тойоту Раф 4", после чего врезался в "Рено".

55-летний водитель "Рено" от полученных травм скончался на месте происшествия. Женщина-пассажир "Рено" и водитель "Грэйт Волла" госпитализированы в тяжёлом состоянии.

Обстоятельства ДТП уточняются.