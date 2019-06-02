15:10, 02 Июня 2019
На трассе "Кола" после столкновения на встречке один человек погиб, двое попали в больницу
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Смертельное ДТП произошло сегодня днем на 186 километре трассы "Кола" в Лодейнопольском районе Ленобласти.
По сообщению 47news, автомобиль "Грейт Волл" выехал на встречную полосу и задел "Тойоту Раф 4", после чего врезался в "Рено".
55-летний водитель "Рено" от полученных травм скончался на месте происшествия. Женщина-пассажир "Рено" и водитель "Грэйт Волла" госпитализированы в тяжёлом состоянии.
Обстоятельства ДТП уточняются.
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