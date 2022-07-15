На трассе в Карелии женщина совершила запрещенный обгон и попала под Камаз

Молодую женщину-водителя госпитализировали с места ДТП в Медвежьегорском районе, сообщили в ГИБДД Карелии.

В минувший вторник, 19 июля, в 8.15 в Медвежьегорском районе, на 10 км автодороги «Медвежьегорск–Толвуя–Великая Губа», легковой автомобиль столкнулся с грузовиком, сообщается в паблике ГИБДД Карелии.

По предварительным данным, 35-летняя женщина, управляя автомобилем Renault Clio, при выполнении обгона с выездом на полосу встречного движения на участке дороги, где обгон запрещен, совершила столкновение с встречным автомобилем Камаз с полуприцепом.

В результате ДТП водитель Renault получила травмы и с места аварии была госпитализирована.