На трех перекрестках Петрозаводска появятся светофоры

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Продолжается реализация проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги", сообщили в администрации Петрозаводска.
В 2019 году в Петрозаводске будут установлены светофорные объекты на трех перекрестках, а также отремонтированы не менее 13 дорог.
В наступившем году на ремонт дорог и обеспечение транспортной безопасности Петрозаводск получит из федерального бюджета порядка 450 миллионов рублей в рамках реализации проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги". Работы начнутся сразу, как только позволят погодные условия.
В рамках реализации проекта будут установлены светофорные объекты на трех перекрестках: на пересечении улиц Чкалова и Чапаева, Анохина и Максима Горького, Сыктывкарской и Лесного проспекта. Кроме того, будут отремонтированы не менее 13 улиц.
Их окончательный список, формировавшийся с учетом обращений жителей, предписаний и представлений надзорных органов, находится на согласовании.
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