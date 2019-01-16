На трех перекрестках Петрозаводска появятся светофоры

Продолжается реализация проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги", сообщили в администрации Петрозаводска.

В 2019 году в Петрозаводске будут установлены светофорные объекты на трех перекрестках, а также отремонтированы не менее 13 дорог.

В наступившем году на ремонт дорог и обеспечение транспортной безопасности Петрозаводск получит из федерального бюджета порядка 450 миллионов рублей в рамках реализации проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги". Работы начнутся сразу, как только позволят погодные условия.

В рамках реализации проекта будут установлены светофорные объекты на трех перекрестках: на пересечении улиц Чкалова и Чапаева, Анохина и Максима Горького, Сыктывкарской и Лесного проспекта. Кроме того, будут отремонтированы не менее 13 улиц.

Их окончательный список, формировавшийся с учетом обращений жителей, предписаний и представлений надзорных органов, находится на согласовании.