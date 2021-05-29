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На Тропе Ивана-Царевича в Петрозаводске торчат железные штыри – подрядчик ушел исправлять недоделки на набережной

Новости. Общество
12:14, 30 Мая 2021
фото: © Администрация Петрозаводска

Жители микрорайона Древлянка устали от безобразия и непорядочности по отношению к ним и касательно Тропы Ивана-Царевича, куда было вложено немало сил и народных средств.

В паблике «Тропа Ивана Царевича» сообщается, что 25 мая прошла внеплановая встреча по работам на Тропе. В ходе встречи оценили выполненные работы по восстановлению дорожки и обсудили сроки окончания работ.

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Активисты написали список невыполненных работ:
1. Установка бортовой доски около дома 1;
2. Удаление отсева с газонного покрытия около дома 1;
3. Посев травы вдоль всей тропы;
4. Удаление гвоздей и металлических штырей вдоль тропы;
5. Заглубление бортовой доски (чтобы не висела);
6. Укладка бута около д. 3;
7. Укладка бута на склоне вдоль трубы около д. 13;
8. Подсыпка тропы.

«Сроки работ опять сдвинулись, так как, со слов подрядчика, он выполняет гарантию на набережной, - сообщается в паблике. - Мы устали от такого безобразия и отношения к жителям района и нашему объекту, в который было вложено немало сил и народных средств. Очень надеемся, что к 15 июля тропа будет доделана».

Общественники предупреждают, что железные штыри всё ещё торчат во многих местах вдоль дорожки: будьте аккуратны, берегите себя и деток.

Напомним, 28 апреля на аллее Тропа Ивана-Царевича администрация провела выездное совещание и выявила недоделки подрядчика, в том числе размытую талыми водами пешеходную дорожку. Подрядчика обязали все исправить.

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