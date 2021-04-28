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Талые воды размыли Тропу Ивана-Царевича в Петрозаводске

Новости. Общество
15:27, 29 Апреля 2021
фото: © Администрация Петрозаводска
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Специалисты мэрии Петрозаводска обследовали благоустроенные в прошлом году территории и выявили замечания, которые подрядчик обещал исправить.

Как сообщили в администрации города, в минувшую среду, 28 апреля, на аллее Тропа Ивана-Царевича, а также в парках Иван-Царевич и родник Лягушка состоялось выездное совещание по вопросам гарантийного обслуживания обновлённых в прошлом году объектов. Территории совместно обследовали специалисты комитета жилищно-коммунального хозяйства администрации, депутаты Заксобрания республики и Петросовета, представители подрядчика и инициативной группы горожан.

В ходе инспектирования территорий зафиксировали появившиеся после эксплуатации в зимний период недостатки.

ООО «Онего-строй» предстоит в рамках гарантийных обязательств ликвидировать повреждения пешеходной дорожки, установить и заменить бортовую доску на некоторых участках аллеи, а также выполнить дополнительные работы по планировке и подсыпке свежим грунтом затронутых при ремонте газонов. Подрядчик должен устранить выявленные замечания до конца мая. Кроме того, организация планирует ликвидировать последствия размытия участка пешеходной дорожки за предстоящие праздничные дни, чтобы оперативно восстановить комфортный проход для жителей. Специалисты администрации продолжат обследование объектов, обновлённых в прошлом году, в рамках гарантийных обязательств.



В мэрии напомнили, что аллею Тропа Ивана-Царевича и территорию у родника Лягушка благоустроили в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» (нацпроект «Жильё и городская среда»). Сейчас петрозаводчане могут повлиять на выбор объектов, которые обновят в следующем году. Голосование впервые проходит единовременно по всей стране на специально созданном для этого федеральном портале. Граждане старше 14 лет могут сделать свой выбор по ссылке: 10.gorodsreda.ru. Голосование продлится до 30 мая. В перечень объектов благоустройства на 2022 год пройдут семь из 14 предложенных общественных территорий: https://vk.com/ptz_mo?w=wall-96202416_18857.

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Комментарии

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врунофф
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