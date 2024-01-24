На улице Петрозаводской в одном из районов Сочи благоустроят сквер

В городе появится новое общественное пространство на 1,4 гектара.

Как пишет «Комсомольская правда» со ссылкой на пресс-службу МЦУ Сочи, в Адлерском районе Сочи на улице Петрозаводской благоустроят сквер. Речь идет о территории в 1,4 гектара у Центра национальных культур имени Крикора Мазлумяна.

«Здесь появится площадка для проведения массовых, культурно-просветительных и патриотических мероприятий, зона тихого отдыха, детская площадка и комплекс фонтанов», — написали в телеграм-канале МЦУ.

Благоустройство нового общественного пространства уже началось. Сейчас на курорте выполняют подготовительные работы. На данный момент уже демонтировали плитку, залили основание для прогулочных дорожек, проложили электросети, начали работу над фонтаном, а также отлили колонну основания для стелы «Ангел», которую планируется перенести.

Первый этап работ завершат в марте 2024 года, рассказали в источнике.