На улице Пушкинской в Петрозаводске завершился ремонт лестничного спуска

ООО "Свой дом" завершает реставрацию лестничного спуска на Пушкинской улице в районе пересечения с улицей Свердлова, сообщили в мэрии Петрозаводска.

Специалисты проинспектировали, насколько качественно обновили элементы пешеходной инфраструктуры.

"Здесь отремонтировали саму лестницу, вымостили прилегающую территорию. Благодаря синхронизации с другим проектом, по развитию велопешеходной инфраструктуры, здесь в ближайшее время запустят уличное освещение. Причём оно у нас проложено до трассы "Фонтаны", т.е. коммуникации связывают центр города с районами Петрозаводска", – сказала Ирина Мирошник.





На лестничном спуске полностью завершили основные виды строительных работ и благоустройства территории. Натуральной плиткой замостили дорожки, установили бортовые камни, устроили клумбы, газоны и смонтировали гранитные ступени. В ближайшее время подрядчик оборудует перила и разместит здесь скамейки и урны.

За всеми этапами работ на объекте следят специалисты комитета ЖКХ, а также компания по строительному надзору ООО "Юник". Стоимость ремонта и благоустройства территории составила 3,67 млн рублей.