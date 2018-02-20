На Универсиаду в Красноярске завезут 40 тысяч презервативов

В деревню Универсиады-2019 в Красноярске завезут 40 000 презервативов. Контрацептивы будут бесплатно раздаваться среди участников соревнований.

Организаторы игр рассчитали, что на каждого жителя деревни в среднем должно приходиться по 10 презервативов — по одной штуке на каждый день соревнований. Организаторы Универсиады пояснили, что подобные меры — обычная практика для крупных мероприятий, сообщает "Лайф".

"Обеспечение охраны здоровья участников и гостей Студенческих игр является приоритетной задачей, — отметили организаторы. — Действительно, для медицинского обеспечения зимней Универсиады-2019 запланировано приобретение около 40 тысяч контрацептивов, которые будут бесплатно распространяться в деревне зимней Универсиады-2019".

Отмечается, что в настоящий момент решается вопрос о приобретении продукции за счёт спонсоров.