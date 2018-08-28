На восстановление Успенской церкви в Карелии собрали около 2,5 млн рублей

Около 2,5 миллиона рублей поступило с 24 августа на счет фонда "Северный духовный путь", собирающего средства на восстановление Успенской церкви, сгоревшей в Карелии.

Об этом сообщил РИА Новости директор фонда Александр Лысенковский.

"С пятницы удалось собрать порядка 2,5 миллиона рублей", — сказал Лысенковский.

По его словам, фонд ежемесячно будет отчитываться о сборе средств перед попечительским советом, который возглавил глава Карелии Артур Парфенчиков и митрополит Карельский и Петрозаводский Константин. Лысенковский отметил, "это только старт акции, планируются также несколько благотворительных мероприятий". Самые существенные пожертвования – по миллиону рублей – сделали глава Чечни Рамзан Кадыров и владыка Панкратий от имени Духовного собора Валаамского монастыря.

Ранее сообщалось, что Парфенчиков перечислил 100 тысяч рублей. Пожертвования также сделали губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, вице-губернатор Ленобласти Сергей Перминов, губернатор Новгородской области Андрей Никитин, глава Мурманской области Марина Ковтун.

Напомним, утром 10 августа в Кондопоге произошел пожар в Успенской церкви, построенной в 18-м веке и являющейся памятником заонежской деревянной архитектуры. За несколько часов огонь полностью уничтожил строение.

Следствие пришло к выводу, что церковь поджег 15-летний подросток, в тот день гостивший в Кондопоге у бабушки. На него завели уголовное дело по ч. 2 ст. 167 УК РФ. Для определения вменяемости предполагаемого поджигателя была назначена судебная психолого-психиатрическая стационарная экспертиза. Подросток помещен в Центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей МВД по Карелии.