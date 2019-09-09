На выборах в Карелии из 130 депутатских мандатов 114 достались "Единой России"

Однопартийность местной власти в Карелии – уже реальность, отметил политолог Анатолий Цыганков.

На выборах в органы местной власти шла борьба за 130 депутатских мандатов, пишет Центр политических и социальных исследований Карелии.

По итогам голосования мандаты распределились следующим образом: "Единая Россия" получила 114 мест в сельских и городских советах депутатов (87,69%), "Справедливая Россия" — 9 мандатов (6,92%), самовыдвиженцы — 3 мандата (2,3%), ЛДПР — 2 мандата (1,53%), КПРФ — 1 мандат (0,76%).

Это означает, что партия "Единая Россия" заметно нарастила своё представительство в депутатском корпусе МСУ Карелии. Если до дня голосования у нее было 1008 мандатов, то теперь к ним плюсуем ещё 114 мандатов, то есть у "Единой России" сейчас — 1123 мандата.

"Справедливая Россия" увеличила своё представительство в корпусе депутатов до 69 депутатов (было 60). Компартия к прежним 42 мандатам депутатов добавила только один, всего у неё теперь 43 мандата. У ЛДПР после сентябрьских выборов стало 25 мандатов (было 23 депутата). Число депутатов самовыдвиженцев выросло до 124 депутатов. И ещё две партии имеют своих депутатов в сельских советах – "Патриоты России" (2 мандата) и "Казачья партия РФ" (1 мандат).

"Таким образом, "Единая Россия" распоряжается в Карелии 80,95% депутатскими мандатами в сельских и городских советах депутатов, -пишет Цыганков. - А с учетом ее влияния еще и на депутатов-самовыдвиженцев, можно констатировать, что на уровне местного самоуправления в республике сформировалась фактически однопартийная система власти".