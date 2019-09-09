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Новости. Политика
13:39, 09 Сентября 2019
фото: Столица на Онего

На выборах в Карелии из 130 депутатских мандатов 114 достались "Единой России"

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Однопартийность местной власти в Карелии – уже реальность, отметил политолог Анатолий Цыганков.

На выборах в органы местной власти шла борьба за 130 депутатских мандатов, пишет Центр политических и социальных исследований Карелии.

По итогам голосования мандаты распределились следующим образом: "Единая Россия" получила 114 мест в сельских и городских советах депутатов (87,69%), "Справедливая Россия" — 9 мандатов (6,92%), самовыдвиженцы — 3 мандата (2,3%), ЛДПР — 2 мандата (1,53%), КПРФ — 1 мандат (0,76%).

Это означает, что партия "Единая Россия" заметно нарастила своё представительство в депутатском корпусе МСУ Карелии. Если до дня голосования у нее было 1008 мандатов, то теперь к ним плюсуем ещё 114 мандатов, то есть у "Единой России" сейчас — 1123 мандата.

"Справедливая Россия" увеличила своё представительство в корпусе депутатов до 69 депутатов (было 60). Компартия к прежним 42 мандатам депутатов добавила только один, всего у неё теперь 43 мандата. У ЛДПР после сентябрьских выборов стало 25 мандатов (было 23 депутата). Число депутатов самовыдвиженцев выросло до 124 депутатов. И ещё две партии имеют своих депутатов в сельских советах – "Патриоты России" (2 мандата) и "Казачья партия РФ" (1 мандат).

"Таким образом, "Единая Россия" распоряжается в Карелии 80,95% депутатскими мандатами в сельских и городских советах депутатов, -пишет Цыганков. - А с учетом ее влияния еще и на депутатов-самовыдвиженцев, можно констатировать, что на уровне местного самоуправления в республике сформировалась фактически однопартийная система власти".

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Комментарии

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однозначно
2019-09-09 14:58:57
Американец, рекламный агент Фукс в ближайшее время не выйдет в эфир. Он в полной растерянности. Там и так козырей никогда не было, а теперь на руках одни шестерки остались, и те крапленые. Крыть реально нечем.
карел
2019-09-09 14:50:14
Провластный политолог Ц. опять что то попутал в интересах партии власти . Если в районах народ о выборах не знал практически ничего и не ходил на них , явка на выборы высушена до предела , составляет мизер . Считать это выборами нельзя как и победой единоросов . Это называется-угробили выборы как политический институт волеизъявления , убили остатки демократии , Цыганов .
Американец
2019-09-09 14:40:48
ждем комменты от Реута и Фукса, ну теперь они набомбят
zanoza
2019-09-09 15:01:42
Американец, рано ликовать стал! Разве можно праздновать победу при явке избирателей 7%?
zanoza
2019-09-09 14:35:10
Пока ЕР побеждает, но победа даётся нелегко и в основном за счёт административного ресурса, ЕР едва удерживает свой политический рейтинг.
Rmj
2019-09-09 15:01:43
zanoza, "едва" удерживает!? Шутите?
карел
2019-09-09 15:08:40
Rmj, Они еле себя то поддерживают ( едросы ) не то что власть .
однозначно
2019-09-09 14:00:56
Хде легендарный политолог Реут ? Наступило время подзакручивать гаечки.
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