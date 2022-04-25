На выезде из Петербурга в сторону Карелии полностью перекроют съезд с кольцевой

На развязке кольцевой автодороги вокруг Санкт-Петербурга с Мурманским шоссе полностью перекроют съезд, сообщили в Управтодор «Северо-Запад».

Как сообщили в Управтодор «Северо-Запад», в связи с производством дорожных работ на 51 километре автомобильной дороги общего пользования федерального значения А-118 Кольцевая автомобильная дорога вокруг города Санкт-Петербурга (далее – КАД), на транспортной развязке на пересечении с Мурманским шоссе (Р-21 «Кола») полностью перекроют съезд № 3.

Даты полного перекрытия движения съезда №3:

- В ночь с 6 на 7 мая (22:00 – 07:00);

- В ночь с 7 на 8 мая (22:00 – 10:00).

«В связи с производством работ по устранению колейности покрытия проезжей части будет полностью перекрыт для движения автомобильного транспорта съезд из Ленинградской области, с Мурманского шоссе на внутреннее кольцо КАД в направлении Большого Обуховского моста через реку Нева (вантовый мост)» - сообщил начальник территориального ситуационного центра Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.

Указанные работы будут производиться в соответствии с утвержденной схемой организации дорожного движения.

Будут установлены временные дорожные знаки, водоналивные барьеры, ограждающие место производства работ, смонтирована световая сигнализация (сигнальные фонари дежурного освещения).

«Во избежание дорожных заторов работы с полным перекрытием движения будут производиться в ночное время суток, в часы минимальной интенсивности дорожного движения. Перекрывать движение будут две ночи подряд» - добавил Пузыревский.