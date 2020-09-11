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На здании Музтеатра в Петрозаводске обваливается плитка

Новости. Общество
15:33, 12 Сентября 2020
фото: ©Валерий Поташов/Столица на Онего
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Рядом с объектом культурного наследия регионального значения три года идут раскопки перед строительством часовни.

Зеленый газон возле здания Музыкального театра оказался превращен в котлован. Городские власти отдали природно-рекреационную зону на площади Кирова под строительство часовни Фаддея Петрозаводского, хотя известные карельские архитекторы и в этом случае предупреждали чиновников, что она разрушит сложившийся на площади ансамбль. За три года часовня на месте уничтоженного в советские времена православного храма так и не появилась, а вот с театрального здания, которое является объектом культурного наследия регионального значения, стала обваливаться гранитная плитка, причем как раз с той стороны, где идут раскопки.

Подробнее читайте в материале "Пазлы из разных наборов".

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