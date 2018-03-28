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Новости. Криминал
14:55, 28 Марта 2018

На жителя Карелии завели дело из-за публикации материалов в Интернете

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В Кондопоге возбуждено уголовное дело в отношении 32-летнего местного жителя, подозреваемого в распространении текстов экстремального характера.

Об этом сообщает управление Следственного комитета по Карелии.

По версии следствия мужчина дважды размещал в Сети тексты, являющиеся "источниками возбуждения ненависти либо вражды, унижения достоинства человека либо группы лиц по признакам национальности".

"Размещенная информация стала доступна для просмотра неограниченному кругу лиц, являющихся пользователями сети Интернет, - сказано в сообщении СУ СК. - Поводом для возбуждения уголовного дела послужили материалы оперативно-розыскной деятельности, предоставленные сотрудниками УФСБ".

Дело возбуждено по ч. 1 ст. 282 УК РФ.

"Наказание за данное преступление предусмотрено в виде лишения свободы на срок до 5 лет", - заключили в ведомстве.

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