На жителя Карелии завели дело из-за публикации материалов в Интернете

В Кондопоге возбуждено уголовное дело в отношении 32-летнего местного жителя, подозреваемого в распространении текстов экстремального характера.

Об этом сообщает управление Следственного комитета по Карелии.

По версии следствия мужчина дважды размещал в Сети тексты, являющиеся "источниками возбуждения ненависти либо вражды, унижения достоинства человека либо группы лиц по признакам национальности".

"Размещенная информация стала доступна для просмотра неограниченному кругу лиц, являющихся пользователями сети Интернет, - сказано в сообщении СУ СК. - Поводом для возбуждения уголовного дела послужили материалы оперативно-розыскной деятельности, предоставленные сотрудниками УФСБ".

Дело возбуждено по ч. 1 ст. 282 УК РФ.

"Наказание за данное преступление предусмотрено в виде лишения свободы на срок до 5 лет", - заключили в ведомстве.