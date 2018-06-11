13:26, 11 Июня 2018
"Наблюдаемое на московских праймериз – естественное продолжение ситуации, которая сложилась в Карелии год назад"
По теме
Загрузка...
Карельский политолог Олег Реут считает, что "Яблоко" основательно увязло в "разводках" - видимо, партии доставляет удовольствие набирать на выборах 1-3% голосов.
В Москве завершилось предварительное голосование по определению кандидата на выдвижение в мэры столицы от партии "Яблоко". После сортировки всех бюллетеней стало очевидно, что победу в праймериз одержал Яков Якубович, получивший 932 голоса выборщиков. Сразу после этого руководитель московского регионального отделения партии Сергей Митрохин обвинил руководство "Яблока" в "уничтожении" столичного отделения партии.
Подробнее читайте здесь.
По теме
Выбор читателей
04.06.2018, 12:55
05.06.2018, 19:40
05.06.2018, 14:41
04.06.2018, 14:07
09.06.2018, 12:17
08.06.2018, 11:28
Аналитика
08.06.2018 12:43
Капитал
С 9 июня в Карелии вступают в силу поправки к региональному закону об административных правонарушениях в сфере благоустройства.
08.06.2018 09:51
07.06.2018 12:08
04.06.2018 14:07
Чтиво
08.06.2018 09:59
Личное мнение
Режиссер Олег Липовецкий о том, как чиновники обрекают на вымирание Питкяранту.
06.06.2018 14:19
05.06.2018 10:00
01.06.2018 15:07
Медиа
09.06.2018 14:45
Опрос
Где вы проведете отпуск этим летом?
Комментарии