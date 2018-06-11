"Наблюдаемое на московских праймериз – естественное продолжение ситуации, которая сложилась в Карелии год назад"

Карельский политолог Олег Реут считает, что "Яблоко" основательно увязло в "разводках" - видимо, партии доставляет удовольствие набирать на выборах 1-3% голосов.

В Москве завершилось предварительное голосование по определению кандидата на выдвижение в мэры столицы от партии "Яблоко". После сортировки всех бюллетеней стало очевидно, что победу в праймериз одержал Яков Якубович, получивший 932 голоса выборщиков. Сразу после этого руководитель московского регионального отделения партии Сергей Митрохин обвинил руководство "Яблока" в "уничтожении" столичного отделения партии.

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