Набор в молодежную студию ансамбля «Кантеле» объявлен в Карелии

Национальный ансамбль песни и танца Карелии «Кантеле» объявил набор в молодежную студию.

Ансамбль «Кантеле» впервые проводит набор мальчиков от 7 до 10 лет в группу кантелистов «Играй, как Вяйнямёйнен». Детей учат основам игры на 5-ти и 10-ти струнных кантеле.

Также ведётся набор мальчиков и девочек от 12 лет и старше на обучение игре на хроматическом кантеле (музыкальное образование приветствуется).



В вокальной группе начнется обучение основам ансамблевого и сольного пения народного и современного авторского репертуара. Туда ждут детей 5-12 лет.

Открыто ещё одно направление — музыкально-эстетическое воспитание: вокал (5-6 лет), хореография (8 лет).

Также проводится дополнительный набор мальчиков 10-12 лет в хореографическую группу.



Обучение платное. Занятия будут проходить в Доме Кантеле в Петрозаводске.