Началась кампания по уплате имущественных налогов – земельного, транспортного и налога на имущество физлиц.

В соответствии с законодательством, в 2020 году гражданам оплатить налоги за квартиру, дачу, личные авто и гаражи, дачные участки необходимо в срок не позднее 1 декабря 2020 года.

К плательщикам имущественных налогов относится большая часть населения региона. В прошлом году такая обязанность была более чем у 300 тысяч жителей Карелии, внесших в казну свыше 900 млн рублей. Все эти деньги не покидают наш регион. Транспортный налог направляется в бюджет республики, налоги на имущество физических лиц и землю – в бюджеты муниципальных образований.

В прошлом году 70 процентов плательщиков имущественных налогов в Карелии уплатили имущественные налоги без лишних напоминаний. Добросовестное отношение налогоплательщиков – тенденция, которая наблюдается налоговиками в республике уже на протяжении ряда лет.

С начала октября налоговые органы по Республике Карелия уведомили плательщиков о произведении расчетов имущественных налогов за 2019 год.

Всего сформировано 327 тысяч сводных налоговых уведомлений (СНУ). 98 тысяч из них направлены налоговиками в "Личные кабинеты физических лиц", получивших доступ к сервису на сайте ФНС. Оставшиеся 229 тысяч СНУ рассылаются по почте заказными письмами. Плательщик также имеет право получить уведомление лично под роспись в любой налоговой инспекции, в Многофункциональном центре на основании соответствующего заявления. Налоговики напоминают, что в случае, если общая сумма налогов, исчисленных налоговым органом, составляет менее 100 рублей, налоговое уведомление не направляется. Также не будут продублированы СНУ тем физлицам, которые были уведомлены в Личном кабинете физического лица.

Каждый плательщик имущественных налогов может выбрать наиболее удобный с его точки зрения способ оплаты:

• в банке или через банкомат – по полученному уведомлению, содержащему сведения для оплаты сумм налогов (QR-код, штрих-код, УИН, банковские реквизиты);

• через "Личный кабинет налогоплательщика физического лица" на сайте ФНС;

• при помощи сервиса "Уплата налогов и пошлин" на сайте ФНС;

• в отделениях "Почты России" по получении уведомлений;

• при помощи единого налогового платежа.

В 2020 году зачесть переплату по налогам стало проще. Раньше это было возможно только если переплата идет в счет уплаты налога того же вида, то есть если по федеральному – в счет федерального, по региональному – в счет регионального и т.д. Теперь переплату, например, по НДФЛ можно зачесть в счет уплаты транспортного налога, налога на имущество или начисленных пеней. Налоговые органы могут провести зачет самостоятельно или по заявлению налогоплательщика. Учитывая, что уплатить имущественные налоги необходимо до 1 декабря 2020 года, нововведением можно воспользоваться уже сейчас.