Сменился начальник аппарата мэрии Петрозаводска

Заместителя главы администрации Петрозаводского городского округа Ольга Старикова написала заявление о выходе на пенсию.

Как стало известно "Столице на Онего", Ольга Старикова, возглавлявшая аппарат мэрии с мая 2016 года, написала заявление об уходе на пенсию с 14 мая.

Напомним, до этого Старикова занимала пост главы администрации Питкярантского района Карелии.

В пресс-службе мэрии сообщили, что на место Стариковой начальником аппарата мэрии Петрозаводска назначена Диана Евстигнеева, которая работала заместителем руководителя аппарата с 2017 года.



Диана Евстигнеева/фото ИА