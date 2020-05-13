890x80
Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Шесть новых случаев Covid-19 выявлено в Карелии за минувшие сутки
Сегодня 08:59
Пожилой петрозаводчанин потерял более 600 тысяч рублей после разговора с мошенником 3
13.05.2020 17:40
Обвиняемый во взятке зампредседателя горсовета Петрозаводска покинет изолятор (СРОЧНО) 16
13.05.2020 18:21
Помощь к лежавшему на улице в Петрозаводске человеку пришла через полтора часа 2
13.05.2020 15:11

Сменился начальник аппарата мэрии Петрозаводска

Новости. Общество
11:41, 14 Мая 2020
фото: Столица на Онего
Загрузка...

Заместителя главы администрации Петрозаводского городского округа Ольга Старикова написала заявление о выходе на пенсию.

Как стало известно "Столице на Онего", Ольга Старикова, возглавлявшая аппарат мэрии с мая 2016 года, написала заявление об уходе на пенсию с 14 мая.

Напомним, до этого Старикова занимала пост главы администрации Питкярантского района Карелии.

В пресс-службе мэрии сообщили, что на место Стариковой начальником аппарата мэрии Петрозаводска назначена Диана Евстигнеева, которая работала заместителем руководителя аппарата с 2017 года.


Диана Евстигнеева/фото ИА

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
новый
2020-05-14 13:21:01
Либерастнутые нищеброды завидуют успешным людям, а потому и истерят в бессильной злобе. Особенно местечковый театральный критик из истерик не вылезает.
Валерий
2020-05-14 13:01:05
Вот интересно,на сколько сотен чиновников у нас больше чем , к примеру, в Варкаусе,городе побратима,вроде, и какой толк от них там и тут: небо и земля разница, всё это знают, но "мы" плодим и плодим бестолковых и не нужных чинуш, с хорошими зарплатами и золотыми парашютами, и что! Стали Великой Державой? Или наш город самый красивый и чистый в стране?
Вася
2020-05-14 12:23:05
Пора мыршу под суд.
zanoza
2020-05-14 12:09:43
Ещё один зам "ушёл" из мэрии.
Изя
2020-05-14 12:17:57
zanoza, Шо там творится ? Жрут друг друга и или ...бегут с корабля ???))) :)
zanoza
2020-05-14 12:25:44
Изя, да и то и другое, ещё тот гадюшник.
Изя
2020-05-14 12:40:13
zanoza, ира и гена , дружба на век (((((((((((((
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
13.05.2020, 09:47
В Петрозаводске выявлены новые очаги коронавируса
07.05.2020, 16:26
Глава Карелии назвал возможные сроки открытия ресторанов и кафе
08.05.2020, 12:43
По следам педофила
09.05.2020, 15:07
Особый режим въезда-выезда граждан могут ввести в Петрозаводске из-за Covid-19
13.05.2020, 06:40
Парфенчиков назвал два условия для возобновления работы общественного транспорта в Карелии
10.05.2020, 12:57
Первые изменения ограничительных мер в Карелии начали действовать сегодня

Аналитика

13.05.2020 13:45
Политкухня
Депутатам пообещали "коллапс местного самоуправления" 2
Профильный комитет парламента Карелии высказался против отмены закона о роспуске городского совета Сортавалы.
Интенсификация лесного хозяйства в Карелии увязла в бумагах 2
12.05.2020 14:55
Медики в Карелии получат выплаты за оказание помощи пациентам с COVID-19 1
12.05.2020 10:43
По следам педофила 6
08.05.2020 12:43
Нездоровое питание
07.05.2020 13:36
Вся аналитика

Чтиво

Сегодня 14:46
Личное мнение
Почему мы не ходим в магазин с презервативом?
Угроза эпидемии коронавируса напугала власти и жителей Карелии больше, чем СПИД.
Сдать анализ на коронавирус в Петрозаводске теперь может любой желающий
08.05.2020 16:08
Юрий Лупандин. Когда уходят легенды 2
08.05.2020 14:40
архив чтиво

Медиа

День Победы в Петрозаводске, 9 мая 2020 год
10.05.2020 22:27
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»