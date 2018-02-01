Начальник ГИБДД Карелии "приложил руку" к исчезновению "Стопхама" в Петрозаводске

На пресс-конференции руководитель ГИБДД Карелии Андрей Червочкин высказал свою точку зрения по поводу исчезновения в Петрозаводске движения "Стопхам".

В минувшую среду 31 января руководитель ГИБДД Карелии Андрей Червочкин провел пресс-конференцию, на которой рассказал, как относится к исчезновению в Петрозаводске скандально известного движения "Стопхам".

"Мы приложили к этому руку, - неожиданно заявил Андрей Червочкин, - я не буду возвращаться к "Стопхаму", для меня это запретная тема. Мы очень много об этом говорили, были и встречи и прокуратура, мы объясняли, почему мы считаем это движение не совсем корректным. Возвращаться к этой теме, думаю, нет смысла".

Напомним, что еще 2014 году Андрей Червочкин назвал активистов движения "Стопхам" провокаторами и сказал, что относится к ним отрицательно, так как они провоцируют водителей и не задумываются, к чему это может привести.