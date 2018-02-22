Начальник отделения почты украла из кассы девять тысяч рублей

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Начальник поселкового отдела почтовой связи в Пудожском районе Карелии признана виновной в присвоении казенных денег.
Как сообщается на сайте районного суда, начальник отдела почтовой связи неоднократно изымала из кассы принадлежащие филиалу ФГУП "Почта России" деньги. Всего она успела присвоить себе 9 тыс. рублей. Деньги потратила на свое усмотрение.
Подсудимая вину признала полностью.
Приговором суда подсудимая признана виновной по ч.3 ст.160 УК РФ ("Хищение чужого имущества"). Ей назначено наказание в виде штрафа в 10 000 рублей с рассрочкой выплаты на 10 месяцев.
За карельским филиалом ФГУП "Почта России" признано право на удовлетворение гражданского иска, он будет рассмотрен в гражданского дела.
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