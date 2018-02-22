Начальник отделения почты украла из кассы девять тысяч рублей

Начальник поселкового отдела почтовой связи в Пудожском районе Карелии признана виновной в присвоении казенных денег.

Как сообщается на сайте районного суда, начальник отдела почтовой связи неоднократно изымала из кассы принадлежащие филиалу ФГУП "Почта России" деньги. Всего она успела присвоить себе 9 тыс. рублей. Деньги потратила на свое усмотрение.

Подсудимая вину признала полностью.

Приговором суда подсудимая признана виновной по ч.3 ст.160 УК РФ ("Хищение чужого имущества"). Ей назначено наказание в виде штрафа в 10 000 рублей с рассрочкой выплаты на 10 месяцев.

За карельским филиалом ФГУП "Почта России" признано право на удовлетворение гражданского иска, он будет рассмотрен в гражданского дела.