Начальник управления мэрии Петрозаводска написала заявление об уходе

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Начальник управления земельных ресурсов администрации Петрозаводска Лариса Федосеева написала заявление об увольнении по собственному желанию.
Информацию об этом "Столице на Онего" подтвердила сама Лариса Юрьевна. При этом она отказалась сообщить, с чем связано это решение.
"Я комментариев давать не хочу", - сказала она.
Лариса Федосеева отработала в мэрии карельской столицы около 15 лет. Из них примерно два года возглавляла управление земельных ресурсов.
Коллеги отзываются о ней как об очень хорошем специалисте.
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