Начальник управления мэрии Петрозаводска написала заявление об уходе

Начальник управления земельных ресурсов администрации Петрозаводска Лариса Федосеева написала заявление об увольнении по собственному желанию.

Информацию об этом "Столице на Онего" подтвердила сама Лариса Юрьевна. При этом она отказалась сообщить, с чем связано это решение.

"Я комментариев давать не хочу", - сказала она.

Лариса Федосеева отработала в мэрии карельской столицы около 15 лет. Из них примерно два года возглавляла управление земельных ресурсов.

Коллеги отзываются о ней как об очень хорошем специалисте.