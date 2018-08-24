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Новости. Политика
11:18, 24 Августа 2018
фото: Лариса Федосеева/ http://rk.karelia.ru/ Николай Смирнов

Начальник управления мэрии Петрозаводска написала заявление об уходе

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Начальник управления земельных ресурсов администрации Петрозаводска Лариса Федосеева написала заявление об увольнении по собственному желанию.

Информацию об этом "Столице на Онего" подтвердила сама Лариса Юрьевна. При этом она отказалась сообщить, с чем связано это решение.

"Я комментариев давать не хочу", - сказала она.

Лариса Федосеева отработала в мэрии карельской столицы около 15 лет. Из них примерно два года возглавляла управление земельных ресурсов.

Коллеги отзываются о ней как об очень хорошем специалисте.

 

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Комментарии

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Сеня
2018-08-24 11:47:45
Значит подсадят своего ...пристава .
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