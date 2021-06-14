Начало работ на главном советском долгострое Петрозаводска планируется в этом году

Реконструкцию двух заброшенных зданий медицинского назначения в Петрозаводске в рамках федеральной целевой программы планируется начать в 2021 году.

Об этом сообщил в эфире телеканала «Сампо ТВ. 360» министр строительства республики Виктор Россыпнов.

«Блок Б получил положительное заключение Центра гигиены. Блок А сейчас рассматривается. Серьезный глобальный проект. Конечно, в 2021 году мы его не успеем закончить. Сейчас ближайшая цель пройти экспертизу и в этом году начать стройку», — сообщил министр.

Подробнее об этом проекте читайте в интернет-газете «Вести Карелии».