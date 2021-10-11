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Начинающих предпринимателей Карелии проверили на юридическую грамотность

Новости. Общество
16:28, 11 Октября 2021
фото: © Филиал РАНХиГС

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В Карельском филиале РАНХиГС прошел Всероссийский правовой диктант для предпринимателей.

В 2021 году в акции приняло участие 15 регионов России. Карелия присоединилась к проекту впервые.

Всероссийский правовой диктант — это всероссийская масштабная образовательная акция, нацеленная на повышение юридической грамотности и правовой культуры среди начинающих предпринимателей. Диктант проходил в очной форме и состоял из 60 вопросов. Участники получили возможность проверить свои знания на юридически значимые темы: корпоративные отношения совладельцев бизнеса, налогообложение, трудовые отношения с сотрудниками, юридические тонкости договоров, интеллектуальную собственность и проверки контролирующих органов.

В Карелии приглашенными экспертами, озвучивающими вопросы, выступили люди, которые вносят значительный вклад в развитие предпринимательской деятельности в республике. Ими стали Евгений Воскобойников, заслуженный строитель РФ, генеральный директор СК «Век», Дмитрий Фабрикантов, председатель Ассоциации камнеобрабатывающих производственных организаций Карелии, генеральный директор АО «Петрогранит», Татьяна Лукина, генеральный директор компании ООО «Ассистент», Екатерина Лесных, руководитель отдела внешних связей Торгово-промышленной палаты РК, эксперт РАНХиГС по проектной деятельности, Татьяна Карепина, руководитель юридической компании «ProПраво», эксперт Уполномоченного по защите прав предпринимателей Карелии, Ольга Сизова, доцент Академии, эксперт по управлению персоналом.

Организатором акции выступила Высшая школа экономики, в нашей республике — филиал РАНХиГС, региональный Минэк, Корпорация развития Карелии, Центр «Мой бизнес», Уполномоченный по защите прав предпринимателей. С приветствиями к участникам, выполняющим задания в оффлайне, обратились директор Карельского филиала Роман Пивненко, бизнес-омбудсмен Елена Гнетова и  генеральный директор Корпорации развития Марина Кувшинова.

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Комментарии

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Ирина
2021-10-11 17:53:07
Хочется видео какое-то, что там Фабрикантов, Воскобойников глаголили
Гость
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