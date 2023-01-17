Надежность теплоснабжения повысят на Голиковке в Петрозаводске

В рамках инвестиционной программы АО «ПКС-Тепловые сети» запланировало перекладку сетей от пешеходного моста по улице Лососинская набережная до моста по улице Антикайнена.

В этом году организация приступает к первому этапу реконструкции сетей в районе Голиковка протяженностью более 884 м. Магистраль снабжает теплом основную часть потребителей Голиковки и Зареки. Сети в этом районе построены в 1981 году, за более чем 40-летний срок службы они исчерпали эксплуатационный ресурс, поэтому требуют перекладки.

«ПКС-Тепловые сети» установят трубы в пенополиуретановой изоляции и современную запорно-регулирующую арматуру в камерах. Реализация этого проекта входит в обязательства Общества по заключенному с администрацией Петрозаводского городского округа концессионному соглашению.

В начале февраля «ПКС-Тепловые сети» и генеральный подрядчик ООО «РКС-Инжиниринг» начали подготовительные строительно-монтажные работы. В связи с их проведением изменится схема дорожного движения: 13 февраля от пересечения Лососинской набережной с улицей Маршала Мерецкова до дома №3 по Лососинской набережной дорога будет закрыта. Во время подготовки к реконструкции был разработан Проект организации дорожного движения, где учитывались особенности проведения работ на участке и организация движения транспорта и пешеходов в районе перекрытия Лососинской набережной. Документ прошел все необходимые согласования в ГИБДД и Администрации Петрозаводского городского округа.

Работы запланированы до середины октября этого года. Такой продолжительный срок связан с необходимостью непрерывно обеспечивать потребителей тепловой энергией. Жители района будут отключены от основной магистрали и подключены к временному трубопроводу. Устройство сети требует значительных затрат, но зато позволяет исполнить все требования к технологической последовательности работ по монтажу основного трубопровода, ведь сеть теплоснабжения является опасным производственным объектом. Сети будут вскрывать, демонтировать, после – проложат новый трубопровод. АО «ПКС-Тепловые сети» в обязательном порядке проверит качество укладки предызолированных труб, а также работы по монтажу новых железобетонных каналов. Положительный опыт в таких проектах у «РКС-Петрозаводск» уже есть: подобную реконструкцию проводили на сетях по улице Шотмана.

Для того, чтобы оптимизировать работы, на Лососинской набережной сформируют единую строительную площадку. Реконструкцию будут вести непрерывно в разрешенное время. По окончанию проекта благоустройство и привычный режим дорожного движения восстановят.

Обратите внимание, во время производства работ на участке Лососинской набережной от улицы Калинина до Стадионного моста будет организовано двустороннее движение. Проезд к домам № 7, 9, 11, 13, 15 и 17 по Лососинской набережной станет доступен со стороны улицы Володарского.