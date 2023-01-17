Реклама

Главные преимущества высотного дома в Петрозаводске с потрясающим видом на Онежское озеро (ФОТО и ВИДЕО)
17.01.2023 20:02
В Петрозаводске пересмотрели отношение к входным зонам многоквартирных домов
31.01.2023 16:45
Квартиру в Петрозаводске снова можно купить без первого взноса
25.01.2023 19:42

Надежность теплоснабжения повысят на Голиковке в Петрозаводске

Новости. Общество
17:52, 08 Февраля 2023
фото: РКС - Петрозаводск

Новости партнеров

В рамках инвестиционной программы АО «ПКС-Тепловые сети» запланировало перекладку сетей от пешеходного моста по улице Лососинская набережная до моста по улице Антикайнена.

В этом году организация приступает к первому этапу реконструкции сетей в районе Голиковка протяженностью более 884 м. Магистраль снабжает теплом основную часть потребителей Голиковки и Зареки. Сети в этом районе построены в 1981 году, за более чем 40-летний срок службы они исчерпали эксплуатационный ресурс, поэтому требуют перекладки.

«ПКС-Тепловые сети» установят трубы в пенополиуретановой изоляции и современную запорно-регулирующую арматуру в камерах. Реализация этого проекта входит в обязательства Общества по заключенному с администрацией Петрозаводского городского округа концессионному соглашению.

В начале февраля «ПКС-Тепловые сети» и генеральный подрядчик ООО «РКС-Инжиниринг» начали подготовительные строительно-монтажные работы. В связи с их проведением изменится схема дорожного движения: 13 февраля от пересечения Лососинской набережной с улицей Маршала Мерецкова до дома №3 по Лососинской набережной дорога будет закрыта. Во время подготовки к реконструкции был разработан Проект организации дорожного движения, где учитывались особенности проведения работ на участке и организация движения транспорта и пешеходов в районе перекрытия Лососинской набережной. Документ прошел все необходимые согласования в ГИБДД и Администрации Петрозаводского городского округа.

Работы запланированы до середины октября этого года. Такой продолжительный срок связан с необходимостью непрерывно обеспечивать потребителей тепловой энергией. Жители района будут отключены от основной магистрали и подключены к временному трубопроводу. Устройство сети требует значительных затрат, но зато позволяет исполнить все требования к технологической последовательности работ по монтажу основного трубопровода, ведь сеть теплоснабжения является опасным производственным объектом. Сети будут вскрывать, демонтировать, после – проложат новый трубопровод. АО «ПКС-Тепловые сети» в обязательном порядке проверит качество укладки предызолированных труб, а также работы по монтажу новых железобетонных каналов. Положительный опыт в таких проектах у «РКС-Петрозаводск» уже есть: подобную реконструкцию проводили на сетях по улице Шотмана.

Для того, чтобы оптимизировать работы, на Лососинской набережной сформируют единую строительную площадку. Реконструкцию будут вести непрерывно в разрешенное время. По окончанию проекта благоустройство и привычный режим дорожного движения восстановят.

Обратите внимание, во время производства работ на участке Лососинской набережной от улицы Калинина до Стадионного моста будет организовано двустороннее движение. Проезд к домам № 7, 9, 11, 13, 15 и 17 по Лососинской набережной станет доступен со стороны улицы Володарского.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.

Спасибо за понимание

Выбор читателей
За неделюЗа месяц
05.02.2023, 21:30
В Госдуме задумались о замене мобилизованных ценных сотрудников на безработных
06.02.2023, 15:23
В Карелии осужден пенсионер, насиловавший маленьких детей
01.02.2023, 09:19
Вернувшийся с Северного Кавказа полицейский сделал своей девушке предложение прямо на вокзале Петрозаводска (ФОТО)
06.02.2023, 06:40
«Сами разберемся, как нам жить»: глава Карелии о вмешательстве «Гринпис» в ситуацию с нацпарком
03.02.2023, 18:20
Росгвардия Карелии приглашает на службу по контракту за 140 тысяч рублей в месяц
01.02.2023, 07:20
Глава Минздрава Карелии призвал вакцинировать детей от кори

Аналитика

Сегодня 08:33
Обществоведение
Амбассадоры благотворительности живут в Костомукше
Председатель благотворительного фонда «Живой город» Оксана Шаманская – о помощи участникам спецоперации, акциях добра для тяжелобольных детей, серебряных волонтерах и психологической устойчивости.
На пути форелеводов встала Плотина
06.02.2023 12:48
Гендиректор АО «ПСК» Игорь Ширшов: «Электрические сети - это живой и сложный организм»
06.02.2023 10:28
Дорогой ты наш троллейбус
03.02.2023 13:45
«Карелы переступили порог малочисленности»
03.02.2023 13:21
Перепланировка квартир: попасть на штрафы и лишиться жилья
02.02.2023 09:40
Деньги почти даром: получить льготный заём от государства стало ещё проще
01.02.2023 09:00
В Петрозаводске строят дом по уникальному проекту
31.01.2023 14:50
Вся аналитика

Медиа

В Петрозаводске впервые за три года прошли крещенские купания
19.01.2023 09:44
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»

В России признаны экстремистскими и запрещены организации: ФБК (Фонд борьбы с коррупцией, признан иноагентом), Штабы Навального, «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля», АУЕ, батальоны «Азов» и «Айдар». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба», «Сеть», «Колумбайн». В РФ признана нежелательной деятельность «Открытой России», издания «Проект Медиа». СМИ-иноагентами признаны: телеканал «Дождь», «Медуза», «Важные истории», «Голос Америки», радио «Свобода», The Insider, «Медиазона», ОВД-инфо. Иноагентами признаны общество/центр «Мемориал», «Аналитический Центр Юрия Левады», Сахаровский центр. Instagram и Facebook (Metа) запрещены в Российской Федерации за экстремизм.