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Надпись "С Новым годом" со снежинками обошлось жителю Карелии в 61 тысячу рублей

Новости. Общество
16:45, 16 Февраля 2021
фото: © "Столица на Онего"
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В Олонце строителю не заплатили деньги за работу, и он с помощью баллончика краски ярко со снежинками поздравил заказчика с Новым годом, сообщили в МВД Карелии.

Сотрудники дознания отдела полиции по Олонецкому району расследуют уголовное дело по статье "Умышленные уничтожение или повреждение имущества". Его фигурант – ранее несудимый 55-летний житель района. Причастность мужчины к противоправному деянию установили сотрудники уголовного розыска.

Он подрабатывал на строительстве дома в одном из населенных пунктов. Выполнив обязательства, житель Карелии попросил оплатить его труд. Однако заказчица, петрозаводчанка, этого не сделала.

Декабрьским днем недовольный работник, по версии полицейских, на фасаде только что выстроенного деревянного объекта начертал фразу "С Новым годом". Краски в баллончике также хватило на несколько снежинок. Ущерб от его действий был оценен в сумму, превысившую 61 тысячу рублей.

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