«Наглый хруст»: движение мотоциклистов в междурядье вызвало споры в Петрозаводске (ВИДЕО)

Видеозапись, как мотоциклист проезжает между стоящими в пробке машинами, вызвала неоднозначную реакцию водителей.

Споры на эту тему развернулись среди подписчиков группы «ДТП Петрозаводска и Карелии» Вконтакте.

На ее страницуе размещены два видео, как один и тот же мотоциклист объезжает машины у светофора и наезжает передним колесом на стоп-линию.

«Браток, ты бы завязывал. А то встанешь также перед грузовиком, он тебя не заметит и немного расплющит. Получится такой блинчик. Его родные твои потом на стену повесят. Вместо картины. И говорить будут, какой хороший был „Вася“. Ну это классика любого двухколесного. По встречке и фактически проезд на красный, так как стоп-линия тобой пересечена», — говорится в подписи к видео.

«Тупой хруст в обоих случаях ведёт себя нагло и считает, что ему нужнее, а остальные пусть подождут. И нет, это не хейт в отношении мотоциклистов. Это реакция на конкретного наглого хруста», — добавил другой участник.

Не все с этим согласны.

«Что в первом мотоциклист прекрасно понимал что водитель его видит, что во втором случае всегда наиболее безопасное место это перед машинами», — отметил один из подписчиков.

«Стой в пробке и не завидуй! В мотоэкипе очень жарко. поэтому междурядье и всё остальное. А ты стой и не завидуй. Купи моц себе, тогда начнёшь понимать», — говорится в комментарии к видео.