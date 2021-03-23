Находившаяся в розыске женщина попалась на краже в Петрозаводске

В гипермаркете Петрозаводска задержали женщину, которая набрала товара на 5 тысяч рублей и забыла заплатить, сообщили в управлении Росгвардии Карелии.

Вечером 22 марта сработала тревожная сигнализация в гипермаркете Петрозаводска. На место прибыла группа задержания Петрозаводского отдела вневедомственной охраны.

Охранник рассказал сотрудникам Росгвардии, что неизвестная посетительница взяла с прилавка товар на сумму свыше пяти тысяч рублей и пронесла его мимо кассы, не оплатив.

Нарушительницей оказалась находившаяся в розыске 30-летняя петрозаводчанка. Женщину задержали и передали правоохранителям для выяснения обстоятельств.