Находящийся в розыске мужчина избил врача в Петрозаводске

Росгвардейцы задержали дебошира, избившего врача в медучреждении в центре города.

Инцидент произошел ночью 19 октября. В половине первого группа задержания Батальона Петрозаводского отдела вневедомственной охраны была направлена в медицинское учреждение, где сработала тревожная кнопка. Росгвардейцы задержали мужчину 1982 года рождения, который нанес телесные повреждения врачу.

"При установлении личности стало известно, что задержанный находился в местном розыске", - сообщили в управлении Росгвардии Карелии.