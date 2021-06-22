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Найден симптом COVID-19, который характерен только для привитых

Новости. Общество
19:30, 22 Июня 2021
фото: © Сергей Бобылев/ТАСС

Одно из самых массовых исследований симптомов COVID-19 выявило признак, по которому вакцинированные от SARS-CoV-2 могут с большой вероятностью узнать, что у них коронавирусная инфекция.

Это частое чихание, пишут авторы исследования — компания ZOE и Королевский колледж Лондона. Об этом информирует ТАСС.

Вакцина от коронавируса нового типа не гарантирует, что привитый ни в коем случае не заболеет COVID-19. Однако в случае, если это все-таки произошло, болезнь проходит быстрее и легче, и вероятность умереть от коронавирусной инфекции гораздо ниже.

В этом случае наиболее распространенные симптомы болезни — высокая температура, кашель, потеря обоняния, слабость — могут пройти незаметно для больного и он может оставаться переносчиком вируса. Новые данные показывают, что в некоторых случаях вакцинированный все же может определить, что он подхватил COVID-19 — об этом может говорить непривычно частое чихание.

К такому выводу пришли специалисты, которые проводят одно из самых массовых исследований симптомов коронавирусной инфекции – ZOE COVID Symptom Study. Эту информацию они собирают с помощью специального мобильного приложения. В исследовании участвует около 4 млн человек со всего мира.

Новые данные показывают, что хотя частое чихание нельзя отнести к симптомам коронавирусной инфекции, в одном случае оно может быть признаком заболевания — если человек уже вакцинирован. Так что если пациент уже привит от SARS-CoV-2 и при этом начал часто и необъяснимо чихать, стоит сделать тест – возможно, он заразился.

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