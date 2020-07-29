Наличными деньгами в Карелии пользуются реже, чем в любом другом регионе России

Карелия стала лидером среди российских регионов по доле безналичных платежей.

Это следует из рейтинга Сбербанка за второй квартал 2020 года, который составили аналитики лаборатории "СберДанные" и оператор фискальных данных "Платформа ОФД".

Доля безналичного торгового оборота в Карелии достигла 63,6% - больше, чем в любом другом регионе России.

В целом по России показатель доли безналичных расчетов составил 53,4%. О причинах популярности банковских карт, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".