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Наличными деньгами в Карелии пользуются реже, чем в любом другом регионе России

Новости. Общество
16:38, 30 Июля 2020
фото: © Антон Новодережкин/ТАСС
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Карелия стала лидером среди российских регионов по доле безналичных платежей.

Это следует из рейтинга Сбербанка за второй квартал 2020 года, который составили аналитики лаборатории "СберДанные" и оператор фискальных данных "Платформа ОФД".

Доля безналичного торгового оборота в Карелии достигла 63,6% - больше, чем в любом другом регионе России.

В целом по России показатель доли безналичных расчетов составил 53,4%.

О причинах популярности банковских карт, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
кир
2020-07-30 17:46:21
Годами не видел и в руках не держал наличных денег. Прямо как Бузову. :)
Гость
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