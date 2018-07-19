Налог на недвижимость для жителей Карелии пересчитали по новой методике

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Жители Карелии начали получать уведомления об уплате налога на недвижимость за 2017 года, начисленного по новой методике – исходя из кадастровой стоимости.
До 1 января 2017 года сумма налога на недвижимость физических лиц начислялась по инвентаризационной стоимости, которая была установлена не для всех объектов. Владельцы таких объектов вообще не платили налог на недвижимость. Оценка кадастровой стоимости сделана для всех без исключения.
Сумма платежа зависит от ставки налога, установленной органами местного самоуправления для каждого муниципального образования.
Подробнее читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".
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