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Новости. Общество
12:18, 19 Июля 2018

Налог на недвижимость для жителей Карелии пересчитали по новой методике

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Жители Карелии начали получать уведомления об уплате налога на недвижимость за 2017 года, начисленного по новой методике – исходя из кадастровой стоимости.

До 1 января 2017 года сумма налога на недвижимость физических лиц начислялась по инвентаризационной стоимости, которая была установлена не для всех объектов. Владельцы таких объектов вообще не платили налог на недвижимость. Оценка кадастровой стоимости сделана для всех без исключения.

Сумма платежа зависит от ставки налога, установленной органами местного самоуправления для каждого муниципального образования.

Подробнее читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".

 

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
баян
2018-07-19 12:32:28
Вот опять почему люди должны оспаривать решения в судах? У нас что нет презумпции невиновности? А чиновник опять не указ
Leopol'd
2018-07-19 12:28:47
Интересно, хоть у кого-то уменьшится платеж?
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