Налоговая доля в стоимости бензина достигнет 80% в 2019 году

Доля налогов в розничной стоимости бензина в 2019 году вырастет до 80% с текущих 71%.

Об этом заявил в ходе пресс-конференции генеральный директор компании "ИнфоТЭК-терминал" Рустам Танкаев.

"У нас сейчас 71% цены бензина — прямые и непрямые налоги. С Нового года он (показатель — прим. ред.) достигнет почти 80%», — сказал Танкаев.

Он подчеркнул, что сейчас налоговая нагрузка на нефтяные компании в России является самой высокой в мире.

Подробности- в материале "Вестей Карелии".