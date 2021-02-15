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15.02.2021 16:05

Налоговая служба Карелии будет бороться с теневой торговлей на рынках и ярмарках

Новости. Общество
10:03, 16 Февраля 2021
фото: Николай Смирнов/Столица на Онего
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Рабочая группа при Управлении ФНС по Республике Карелия подготовила предложения по предупреждению нарушений законодательства, регламентирующего применение онлайн-касс на ярмарках и рынках.

Об этом сообщила уполномоченный по защите прав предпринимателей в Карелии Елена Гнетова.

По ее словам, рабочая группа приняла решение о проведении инвентаризации мест торговли на рынках республики, составлении реестра рынков, информировании предпринимателей о требованиях по использованию контрольно-кассовой техники на ярмарках, рынках и других территориях, отведённых для торговли.

Цель этой работы - сокращение теневого оборота торговли на розничных рынках и ярмарках.

Подробности читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
zanoza
2021-02-16 13:01:57
Победит теневой рынок, однако.
кир
2021-02-16 12:25:45
Ага, щас! Мафия и простой люд непобедимы!
Гость
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