Налоговая служба Карелии будет бороться с теневой торговлей на рынках и ярмарках

Рабочая группа при Управлении ФНС по Республике Карелия подготовила предложения по предупреждению нарушений законодательства, регламентирующего применение онлайн-касс на ярмарках и рынках.

Об этом сообщила уполномоченный по защите прав предпринимателей в Карелии Елена Гнетова.

По ее словам, рабочая группа приняла решение о проведении инвентаризации мест торговли на рынках республики, составлении реестра рынков, информировании предпринимателей о требованиях по использованию контрольно-кассовой техники на ярмарках, рынках и других территориях, отведённых для торговли.

Цель этой работы - сокращение теневого оборота торговли на розничных рынках и ярмарках.

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