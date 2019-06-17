Налоговая служба Карелии намерена обанкротить компанию "Евростройгрупп-Диабаз"

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Управление Федеральной налоговой службы по Карелии в очередной раз направило в суд заявление о признании банкротом ООО "Евростройгрупп-Диабаз", которое занимается добычей щебня в Кондопожском районе.
Согласно картотеке арбитражных дел, размер финансовых требований УФНС к компании составляет 28,7 млн рублей.
Ранее налоговая служба неоднократно направляла в суд заявлении о признании фирмы банкротом, но до возбуждения этой процедуры дело так и не дошло.
Подробнее читайте в материале интернет-газеты "Вести Карелии".
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