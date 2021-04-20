Налоговая служба Карелии провела рейды и нашла незаконных торговцев без кассовых аппаратов

Сотрудники УФНС по Карелии провели рейды по рынкам и торговым центрам, где имеются индивидуальные точки торговли – проверка выявила многочисленные факты продажи товаров без контрольно-кассовых аппаратов.

Об этом сообщила представитель контрольного отдела УФНС по Республике Карелия Евгения Круглова.

Закон «О применении контрольно-кассовой техники» разрешает производить расчет с потребителями без применения касс при торговле на розничных рынках, ярмарках и в выставочных комплексах на открытых прилавках. Однако если торговец имеет под крышей рынка отдельный павильон, киоск, магазин - торговое место, обеспечивающее сохранность его товара, он обязан пользоваться онлайн-кассой. «На сегодня из 241 плательщика 178 зарегистрировали контрольно-кассовую технику, еще 14 имеют право торговать без онлайн-кассы, а 30 предпринимателей, которые были обязаны применять ККТ, но фактически проигнорировали выполнение норм закона. Кроме того, 19 физлиц работают без госрегистрации в качестве ИП», - сообщила Круглова. Как накажут нарушителей, читайте в интернет-газете «Вести Карелии».